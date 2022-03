Niney/Lellouche : un duel au sommet

L’un incarne un avocat idéaliste en guerre contre les pesticides, l’autre, un lobbyiste froid, au service des industriels. Gilles Lellouche et Pierre Niney n’avaient jamais partagé l’affiche d’un film. Dans "Goliath", ils s’affrontent dans des rôles totalement opposés. Les deux acteurs sont des champions du box-office. Gilles Lellouche a rassemblé plus de deux millions de spectateurs avec "Bac Nord", et Pierre Niney en a rassemblé plus d’un million avec "Boite noire". Tous les deux, nommés aux César, ils se sont amusés de cette concurrence sur les réseaux sociaux. Sur le tournage, c’est l’admiration qui l’a emporté. "Gilles a créé un personnage que j’ai trouvé absolument génial. On a envie de croire à ce Goliath là", complimente Niney. Pierre Niney et Gilles Lellouche ont aimé tourner ensemble, mais pour le moment, ils n’ont pas d’autres projets ensemble. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, J.B. Robert