Ninjas : une affaire de familles au Japon

Vivre dangereusement comme un ninja, pour quelques instants, le rêve de quelques enfants japonais devient réalité. Lancé de shuriken, course d’obstacles, au Japon, des parcs à thème revisitent la culture des ninjas, les combattants d'espions du moyen-âge. Chaque année, ils attirent des centaines de milliers de visiteurs. Les ninjas apparaissent dans l'archipel au douzième siècle, dans un Japon féodal divisé, où les seigneurs se battent pour le contrôle de territoires. Ces derniers ont besoin de garde de corps et ils vont trouver parmi les paysans ou les samouraïs qui n’ont pas de travail. C’est la naissance des ninjas. Un spectacle revient sur leur histoire. Les Ninjas sont aussi appelés Shinobi, ou ceux qui se faufilent en japonais. Ils savaient se battre, mais ils maîtrisaient surtout la ruse et la dissimulation. De simples gardes du corps, ils sont passés, espions, voleurs et assassins professionnels. Ils étaient des mercenaires d’élites et n'étaient que 500 dans tout le Japon à leur apogée. Mais les Ninjas n’ont pas toujours étaient ces supers héros adulés dans le monde entier. Pendant que les samouraïs combattaient sur le champ de bataille, eux étaient chargés des missions moins nobles, en solitaire. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Belain et K. Watanabé.