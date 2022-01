« No vax » Djokovic toujours en quarantaine forcée à Melbourne

Ils attendent sa libération. Quelque dizaines de supporters, parfois serbes, se réunissent depuis trois jours devant cet hôtel de Melbourne, redouté insalubre, dans lequel l’un des sportifs les plus connus du monde, Novak Djokovic, a été transféré à son arrivée d’Australie. Ses partisans l’ignorent peut-être, mais contrairement aux apparences, Novak Djokovic n’y est pas incarcéré. Karen Andrews déclare : “Monsieur Djokovic n’est pas retenu en captivité. Il est libre de partir quand il le souhaite et la police des frontières facilitera son départ”. Seulement, Novak Djokovic ne veut pas quitter l'Australie avant une décision de justice qu’il espère favorable lundi matin. Manifestement non vacciné, il croyait bénéficier d’une exemption médicale pour éviter notamment la fameuse quarantaine. Inacceptable à Melbourne, la ville la plus confinée du monde. Alors à quatre mois des législatives, le Premier ministre australien s’en mêle. Il affirme que le meilleur joueur du monde n’a pas apporté les justificatifs nécessaires. Et dans la foulée, certains champions le lâchent. Sans concession, têtu, Novak Djokovic refuse quasi-systématiquement l’usage des médicaments. Son alimentation est tellement pointu qu’il a écrit sa propre méthode de nutrition. Cette posture et ses conséquences font réagir son père, un peu excessivement. T F1 | Reportage S. Millanvoye, A. Rouve, E. Bliard