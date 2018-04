Les nodules polymétalliques découverts dans les fonds marins suscitent des convoitises

La France possède le deuxième domaine maritime au monde. Et dans ses abysses, elle pourrait trouver des matières premières qui sont indispensables aujourd'hui aux nouvelles technologies. Leur exploitation pourrait d'ailleurs commencer d'ici quelques années. Explication en plateau avec Louis Bodin dans le cadre de notre rubrique "Demain". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.