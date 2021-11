Noël 2021 : des jouets vont-ils manquer ?

Déjà ? Et bien oui, déjà. Les courses de Noël viennent de débuter. Virginie ne voulait pas attendre. Par crainte d'une pénurie de jouets, de nombreuses familles ont arpenté les magasins ce samedi. Dans celui-ci, 1 000 clients contre 500 d’habitude. Plus tôt, avant l’ouverture des portes : brief de l’équipe. La journée s’annonce chargée. L’objectif est bien de rassurer. Oui, nous dit-on, il y a des stocks. En réserve, rien ne manque. Cette année, succès attendu pour les poupées LOL, Pat' Patrouille et surtout pour les jouets Harry Potter, d’une licence plébiscitée depuis 20 ans, univers décliné en trottinette, figurines, chouette électronique. Acheter dès octobre permet aussi aux parents et grands-parents de mieux gérer leurs dépenses. Pour ce Noël, les Français devraient dépenser en moyenne 240 euros de cadeaux.