Noël à la montagne : un réveil tout en douceur

Les arbres bourgeonnent à 1 500 mètres d'altitude. Mais l'esprit de Noël est évidemment là. "Je ressens quelque chose de très simple : la connexion avec tout ce qu'il y a autour. C'est magnifique, c'est le plus beau cadeau de Noël", "les conditions, elles sont ce qu'elles sont, mais il y a quand même de la neige et du soleil. C'est magnifique", confie ce vacancier. Pour Dominique, cette marche est l'occasion de dépenser pour éliminer les excès de la veille. À neuf heures, il fait dix degrés. À La Clusaz (Haute-Savoie), cette température contraint les vacanciers à laisser les raquettes dans la voiture : "On apprécie la douceur, car on n'est pas obligé de randonner avec dix couches". Dans tous les cas, les vacances à la montagne ont une saveur toute particulière qu'importe la quantité de neige. "C'est trop bien, ça descend vite", "On est vraiment dans l'esprit de Noël. On continue de profiter de la neige et les glissades sont extra !", témoignent certains vacanciers. Alors il n'y a qu'un seul mot d'ordre : profiter jusqu'à la toute dernière descente. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand