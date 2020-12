Noël à Saint-Martin-Vésubie : la solidarité à la fête

Quelques notes d'espoir résonnent enfin à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes). Qui aurait cru ça il y a deux mois ? Les illuminations et l'esprit de Noël sur la place du village. "Saint-Martin n'est pas mort. On veut le faire vivre, on veut montrer qu'on est là", déclare un habitant. Dans la vallée de la Vésubie, des milliers de tonnes de terres et de roches sont encore à extraire. Les infrastructures touristiques qui faisaient vivre le village ont, elles aussi, été englouties. Beaucoup ont perdu leur emploi et ont dû s'adapter. Comme Thierry Ingigliardi, moniteur de ski de fonds l'hiver, il restera conducteur d'engin pour aider. Des vivres, des couettes, des vêtements, des couches pour bébé, des jouets... Les dons n'ont pas cessé depuis la catastrophe. En moyenne, c'est un camion par jour qu'il faut vider et distribuer. Et c'est Gilbert Dahon, figure locale de Saint-Martin qui s'en charge. Cette générosité le surprend, lui, qui aide depuis le premier jour. Cette solidarité a même dépassé les habitants. Pour gérer la quantité des dons en nourriture, la salle des fêtes s'est transformée en banque alimentaire. Plus de 15 000 repas ont été servis par les bénévoles depuis le drame. Le stock de nourriture est si grand qu'aujourd'hui, il profite à tous. Ce vendredi matin, pour les employés municipaux, le travail a déjà le gout de Noël. Une commune voisine a offert un sapin. Au centre du village, c'est l'agitation. Le père Noël est en avance. Une tonne de jouets a été récoltée et envoyée par un village de Bretagne, pour tous les enfants de Saint-Martin. Une chaine humaine s'organise pour décharger le camion. La solidarité est au rendez-vous.