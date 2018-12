Noël approche, quel programme pour le grand écran ?

Entre les nouveautés et les anciens films modernisés, ce ne sont pas les choix qui manquent. Disney propose "Casse-Noisette et les quatre royaumes" et "Le retour de Mary Poppins". Pour les studios françaises, le choix s'offre entre "Le Grinch" et "Astérix : le secret de la potion magique". Lequel choisiriez-vous ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.