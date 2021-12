Noël : chacun cherche sa bûche

Elles s'imposent en vitrine et le temps des fêtes, éclipsent les autres pâtisseries. Chocolat, pralinée, framboise, citron, marron... Cinq parfums de 30 à 60 euros pour une bûche signée, mais le fait maison peut être un plaisir. Mais faire une bûche de Noël est-elle à la portée de tout le monde ? Oui, répond Maeva Dominguez, cheffe pâtissière "Stohrer" à Paris. "Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une bûche traditionnelle à base d'une génoise qu'on peut décliner avec plusieurs parfums pour tous les gourmands", indique-t-elle. Lorsqu'elle est prête la génoise, une pâte à biscuit légère doit être étalée le plus régulièrement possible. Après dix minutes de cuisson, le biscuit est prêt à être roulé. Un sirop de sucre vanillé la rend plus moelleuse. Elle est désormais prête à être garnie de crème de marrons. Enrobée d'une ganache vanille et chocolat blanc, notre bûche prend joliment forme et le résultat est plutôt concluant. Lorsqu'une cuisine ressemble à un atelier de carrosserie, l'imagination du pâtissier a pris le pouvoir. Grâce à sa parfaite maîtrise technique, Nicolas Guercio, chef pâtissier à l'Hotel Lutetia à Paris, travaille sur une bûche en trompe-l'œil baptisé "C'est de saison, n'oublie pas mon petit soulier". Il ne suffit pas de faire beau, il faut aussi faire bon. Dans le moule, créé pour l'occasion, une mousse mandarine et un biscuit taillé sur mesure. Après 4 heures de travail méticuleux, l'illusion est parfaite. Réalisé à cent exemplaires, seulement, ce soulier rutilant à la mandarine est vendu 95 euros. Se laisser emporter par l'univers des pâtissiers. La poésie d'une cuillère à miel que l'on croirait en bois d'olivier, mais délicieusement chocolatée. L'éclat d'une boule de noisettes croustillante. Plaisir d'offrir, joie de recevoir autour d'un chemin de table pralinée illuminée. Tout est permis, des vallées de pentes enneigées douces comme du sirop d'érable. Partir en balade sur une jolie luge gourmande. La magie de Noël est bien là. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat