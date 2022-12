Noël : de beaux cadeaux à moins de 30 euros

Plus que quelques heures pour faire les derniers cadeaux. Et soyons honnêtes, il n'y a plus beaucoup de budget. De ce fait, nous nous sommes fixé une mission pour trouver des idées à moins de 30 euros. Pourquoi ne pas commencer par un cadeau utile ? En cette période de sobriété énergétique, cherchons d'abord un peu de chaleur. Dans les rayons, on trouve des plaids pour une vingtaine d'euros, ou encore, l'incontournable bouillotte. Essayons maintenant d'offrir plutôt une expérience. Ici, un chef vous accueille pour vous apprendre à réaliser une recette. C'est parti pour 30 minutes de cuisine. Tout ce qui est cuisiné est dégusté juste après. Le cours et le repas coûtent 19 euros. Prochain défi, le cadeau personnalisé. Pour nos grands-parents qui habitent loin, on a voulu tester la gazette des familles. Un journal papier où l'on peut raconter notre quotidien et leur donner notre nouvelle. Pour le dernier, direction à une ressourcerie pour trouver de la seconde main. Là, il faut bien fouiller. Nous ne sommes visiblement pas les seules à avoir eu cette idée. Selon un sondage cette année, la moitié de Français envisageraient d'offrir un article d'occasion. TF1 | Reportage L. Kebdani, D. Blondeau, R. Roiné