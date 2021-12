Noël : de la nostalgie sous le sapin

Depuis plus de quarante ans, Pacman avale des petites gommes en évitant de se faire manger par les fantômes. Des années également que Monchhichi la petite peluche nous fait craquer. Miser sur la nostalgie des parents pour vendre des jouets aux enfants, c'est le pari de cette enseigne. Elle a aménagé tout un rayon de jeux qui existaient déjà dans les années 80. Et ça marche. Les jouets rétro, c'est 20% du chiffre d'affaires de ce magasin cette année. Certains se sont carrément spécialisés dans ces jeux rétro. Dans cet entrepôt de vente en ligne, on trouve des milliers de rééditions de jouets commercialisés il y a vingt, trente ans ou quarante ans. 3 000 commandes par semaine. Les ventes ont explosé cette année : + 80%. Autre incontournable pour revivre sa jeunesse, le disque vinyle. L'album est disponible sur Internet, sur toutes les plateformes, mais il y a des gens qui choisissent un disque. Pour la première fois dans ce magasin, selon le responsable du rayon, les ventes de vinyle vont dépasser celle des CD cette année. TF1 | Reportage F. Chadeau - C. Diwo - A. Pocry.