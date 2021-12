Noël : des idées de cadeaux à petit prix

Comment faire plaisir à ses proches pour Noël sans se ruiner ? Pour un budget de quinze euros, ce magasin propose une gamme de bijoux comme des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles ou encore des boutons de manchette. Du côté des bandes dessinées, il y en a aussi pour tous les goûts. Vous pouvez choisir la BD adulte, la BD jeunesse avec tous les grands classiques comme Lucky Luke ou Astérix qui sont à moins de quinze euros, sans oublier les mangas. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. Cet homme, dans la vidéo en tête de cet article, est attiré par ce genre de cadeau à prix plus abordable pour son portefeuille. Un cadeau ne doit pas forcément être neuf si vous souhaitez une solution à la fois économique et écologique. Dans ce dépôt de vente, vous pouvez trouver des jeux de seconde main qui ont été déjà utilisés et qui coûtent quinze euros la pièce. Pour les plus gourmands, nous avons cherché à remplacer la traditionnelle boîte de chocolats en respectant toujours notre budget. Ce magasin propose la carte de vœux comestible. Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'inspiration, rien de mieux que les boutiques où l'on trouve un peu de tout. En fouillant, vous dénicherez de quoi combler tous vos proches, qu'ils soient plutôt thés, cafés ou bulles de champagne. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Petit, B. Rey