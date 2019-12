Noël : des pulls pas si moches et tellement plus drôles !

La journée mondiale du pull moche aura lieu vendredi 20 décembre. Cette mode est venue des États-Unis et a atteint dans l'Hexagone un très haut niveau de mauvais goût. De plus en plus de personnes osent porter de nos jours des pulls second degré. Pompon, paillette, père Noël... Les grandes enseignes de prêt-à-porter se sont aussi mises à cette tendance anglo-saxonne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.