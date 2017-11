Noël, comment les douanes repèrent les faux jouets

Les contrefaçons de jouets mobilisent de plus en plus les douanes françaises. Un secteur qui n'a jamais atteint de tel niveau, notamment en raison de l'augmentation des ventes par internet. Ce phénomène pose des problèmes juridiques, mais également de sécurité pour les enfants. Illustrations avec ce reportage dans le port de Diepp, en Seine-Maritime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.