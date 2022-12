Noël en famille : un train spécial pour les enfants

Ce samedi à 17 h à Perpignan, un TGV spécial fait son entrée en gare. Quatre-vingt-dix enfants se trouvent à bord. Leurs trains avaient été annulés. Alors pour leur permettre de rejoindre leurs familles malgré la grève, deux voitures ont été affrétées spécialement pour eux. À l'arrivée, c'est la joie et le soulagement. Le train est parti de Lille dans la matinée avant de rejoindre Paris, Valence ou encore Montpellier et Narbonne. Il s'agit d'un trajet spécial pour permettre à un maximum d'enfants de vivre Noël en famille. Pendant le trajet, ils étaient accompagnés par Félix, l'un des dix animateurs de la compagnie. "On va les amuser. Ils vont peut-être chanter, ils vont faire des dessins, ils vont parler du Père Noël... Les faire rêver, c'est ça les enfants. Il faut les faire rêver un peu", a-t-il indiqué. À quelques minutes du départ, sur le quai, les parents sont très heureux de la mise en place de ce dispositif spécial. Ce train à itinéraire très particulier n'aura voyagé qu'une seule fois. Pour le nouvel an, le préavis de grève est levé. TF1 | Reportage M. Alibert, L. Cloix, J. Bervillé