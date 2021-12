Noël : illuminations au domaine de Saint-Cloud

C'est une cascade de lumière. Une allée est métamorphosée en arc-en-ciel, et une pelouse, en chant de Fées électronique. Seule une partie des 460 hectares du parc ont été illuminée. Près de 100 000 ampoules ont été nécessaires, des LED, car elles consomment dix fois moins d'électricité. Depuis sa création au XVIème siècle, le domaine de Saint-Cloud n'avait jamais connu pareille transformation. "Sur le coup, je ne reconnais pas ce que j'ai vu le jour, et c'est vrai que chaque recoin est mis en valeur. C'est féerique", lance un visiteur. Tous les symboles de Noël sont ici réunis, pour le grand bonheur des enfants, même s'ils n'ont toujours pas vu le Père Noël. Dans la nuit, l'imagination est fertile. Pour jouer et rêver, les parents n'ont pas hésité à dépenser 18 euros par personne. "Lumières en seine" est un voyage de deux kilomètres. Chacun le vit à son rythme, mais l'évasion dure deux heures en moyenne. Une projection sur de l'eau fait revivre le fantôme du château, qui trônait dans le parc. Il fut détruit en 1892. Plus de 50 000 personnes ont déjà visité ces illuminations dans ce parc considéré comme l'un des plus beaux jardins d'Europe. TF1 | Reportage L. Delsol, D. Blondeau