Noël : la grève, une tradition ?

La grève de Noël à SNCF, c'est comme une impression de déjà vu. Au même titre que la dinde et le sapin, le mouvement social, serait-il devenu un incontournable des fêtes de fin d'année ? Et pourtant notre mémoire nous joue des tours. D'après Marie-Hélène Poingt, si on revient un peu en arrière, on se rend compte qu'il y a eu deux grandes grèves à Noël, une en 1986 et une autre en 2019. Les syndicats déposent souvent des préavis en début décembre. Mais la grève est presque toujours annulée quelques jours avant Noël. Pourquoi donc en décembre précisément ? En effet, c'est durant cette période que la direction procède au changement d'horaires de travail ce qui entraîne généralement une grogne chez les cheminots. En décembre, ils touchent aussi une prime de fin d'année, ils sont donc plus à l'aise financièrement en cas de journée non payée pour cause de grève. Le plus remarquable c'est qu'à la SNCF, il n'y a pas eu une année sans mouvement social depuis 1947. TF1 | Reportage C. Chapel, J.P. Hequette