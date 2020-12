Noël : la montagne toujours au sommet !

C’est un Noël comme la montagne n’en a jamais connu, c'est-à-dire sans remontées mécaniques et sans foule de skieurs. Et pourtant, il est blanc. Pour les vacanciers, ça vaut tout l’or du monde. « Un Noël blanc, c’est joli. Toute la neige qui est tombée hier soir, c’était superbe », se réjouit l’un d’entre eux. Une autre vacancière affirme même que « le plus beau cadeau de Noël, c’est la neige qui tombe… C’est féerique ». Avec 30% d’annulation, les stations de moyenne montagne ont limité la casse. Et pour cause, elles ont mis le paquet pour Noël sur les rabais et les courts séjours. Sur un coup de tête, une famille a pu réserver un appartement 30% moins cher. « Surclassé en plus puisqu’il n’y a pas beaucoup de monde, donc le tarif aurait été intéressant. Il est super ce Noël à la montagne », avance la mère de famille. Et au père de famille d’ajouter, « un repas de Noël après la promenade et la lune pour les grands enfants ». Et dans une station de ski sans ski, comment occupe-t-on ses vacances ? Certains testent de nouvelles glisses, comme le snowboard, le biathlon ou encore la balade en traîneau du père Noël. Puis, des centaines d’amateurs de descente goûtent pour la première fois l’effort du ski nordique et ils en redemandent. Même le Père Noël s’y est mis.