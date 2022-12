Noël : la ville lumière

N'allez surtout pas parler d'économie d'électricité aux habitants de cette rue. Ils ne vous comprendraient pas. Chaque année à Noël, les propriétaires de ses maisons ressortent des milliers de décorations. Et c'est pour le plus grand bonheur des habitants du coin. Certains passants osent même monter les marches et s'aventurer jusqu'au seuil pour admirer chaque détail. Mais cela ne semble pas gêner le propriétaire. "C'est pour ça que je fais ça", confie-t-il. Il y a plus de 50 ans, il a commencé à décorer sa façade. Ses voisins l'ont imité. Peu à peu, la rue est devenue l'une des plus décorées des États-Unis. Mais encore actuellement, aucune maison du quartier n'est plus excentrique que la sienne. À l'intérieur, le cœur du réacteur se cache dans le placard au fin fond de sa maison. Il ne veut pas dire sa facture d'électricité quand on lui a demandé. "À cette période de l'année, les compagnies d'électricité m'adorent", affirme-t-il. Et elles ne sont pas les seules à l'aimer. Au fil des années, cette rue est devenue une attraction. Elle attire des milliers de curieux. Et ce soir-là, il y a eu un invité spécial : le Père Noël en personne. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien