Noël : l'Amérique voit les choses en (très) grand !

Pour trouver le magasin, il suffit de se laisser guider par les dizaines de décorations et cent mille ampoules qui illuminent la nuit au cœur du Michigan rural. Une fois à l'intérieur, 50 000 références, dont 250 types de crèche, plus de 300 sapins. Une profusion qui étourdit. Il y a tant de boules qu'elles sont classées par thématique. Section France par exemple et parfois d'autres plus étonnantes, comme médicale. Les décorations peuvent aussi être personnalisées par les peintres du magasin. Les clients sont très nombreux à attendre pour ça. Chaque année, les clients achètent plus de deux millions de boules de Noël et l'équivalent de 800 kilomètres de guirlandes. La boutique fait trois fois la taille d'un terrain de football. Pour que les clients retrouvent leur chemin, un plan du magasin leur est remis à l'entrée. C'est la même chose en coulisse. La réserve et l'atelier sont si grands, 22 milles mètres carrés, que des vélos sont mis à disposition des 700 employés pour se déplacer. Alors que vous vous affairez sans doute encore aux derniers préparatifs de ce réveillon, le magasin prépare lui déjà les tendances pour Noël 2023. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard