Noël : le bonheur d'être ensemble

En bas de l'escalier, le meilleur moment de l'année attend la famille Recotillon. Mais quelques heures plus tôt, le programme était chargé pour Wilfried et ses filles. Il ne faut pas perdre de temps. Dans cette maison des Deux-Sèvres, le père Noël arrive très tôt dans la soirée en général. Alors très vite, il faut monter à l'étage pour tenter de l'apercevoir. Et il n'y a pas que Thaïs qui l'attend. "Nous on aime bien aussi ouvrir les cadeaux. On a toujours cette magie de Noël qu'on aime bien chaque année", lance Angie. Noël, c'est aussi se retrouver autour d'un bon repas. Mais certains ne tiennent pas longtemps sur leur chaise. L'appel des cadeaux déballés est trop fort : "je suis contente du père Noël parce qu'il m'a donné l'appareil photo et les Barbies parce que moi, c'est ce que j'avais demandé sur ma liste. Il a fait ça juste pour me faire plaisir". Prochain chapitre avec les Recotillon dans une semaine pour célébrer la nouvelle année. En attendant, ils vous souhaitent de belles fêtes. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau