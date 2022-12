Noël : les adultes aussi veulent des jouets

Des poupées, des peluches, des dînettes, non merci. EN 2022, les adultes sont la cible des magasins de jouets. Et pour s'attirer de cette population de plus en plus joueuse, le leader mondial des jeux de construction a mis la barre très haut. La dame de fer est proposée à 629 euros. Mais pas de panique, la marque a pensé à tous les budgets et à tous les thèmes. Pour homme ou femme, nostalgique des sagas de leur enfance ou les stars du passé, sans oublier les voitures. À Noël, au pied du sapin, les adultes s'offrent des jeux cinq fois plus chers que les jouets pour enfants. Une enseigne a agrandi le rayon destiné au grand, puisque ce sont eux d'année en année font gonfler le chiffre d'affaires. Dans ce magasin, il y a deux ans, seules 15 % des ventes étaient des jouets pour adultes. C'est monté à 20 % l'an dernier. Cette année, c'est 28 %. On assume, mieux qu'avant, d'être encore fan des personnages de son enfance. Les fabricants de jeux de société n'ont pas raté le coche. Chez cet éditeur, les équipes testent de nouvelles questions pour lancer la version plus 18 ans d'un de leurs jeux existants. Et tout est dans le choix des mots. À chaque tour, on vous propose de compléter une phrase. Le but est de faire une réponse de la plus édulcorée à la plus trash en fonction du numéro qu'on a tiré. Si les enfants qui nous regardent n'ont pas compris, c'est normal. C'est d'autant mieux comme ça. TF1 | Reportage J. Corbillon, S. Roland, L. Abeil