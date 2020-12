Noël : les démos des influenceurs cartonnent sur Internet

Des jeunes font la promotion d'un jeu de société pour le compte d'un site de vente en ligne. On appelle ça du live shopping, un "télé achat" nouvelle génération diffusé sur les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de personnes réagissent en direct. Pour l'enseigne, pari réussi. La fréquentation du site a augmenté de 400 % en quelques heures. "L'idée, c'est de le présenter un peu comme un spectacle et de passer aussi un bon moment. Des personnalités avec lesquelles on collabore sur ce type de chose, elles apportent ce petit peps supplémentaire et ce petit côté spectacle", explique Olivier Garcia, directeur produits du groupe Fnac Darty. Cette enseigne a fait appel à Olivier et Steven, youtubeurs "Les parodie Bros" qui sont des stars d'Internet. D'habitude, ils réalisent des vidéos humoristiques. Ils ont été choisis pour leur notoriété auprès des jeunes. Ces deux frères ont près de trois millions de personnes abonnés à leurs vidéos sur Internet. Autant de nouveaux clients potentiels pour la marque de jeu de société et le site qui les vend. Leur rémunération est confidentielle. Pour les marques, ce sont des influenceurs, même si eux ne sont pas encore très à l'aise avec ce nouveau statut. Du spectacle, de la gouaille pour pousser à l'achat, ça rappelle les camelots. Le concept vient de Chine. 150 milliards d'euros générés cette année avec des kilomètres de studios dédiés, où les séances s'enchaînent pendant des heures. Le numéro 1 chinois de la vente en ligne s'apprête à recruter 100 000 influenceurs, notamment en France. En seulement six mois, déjà 1,5 million de Français se sont connectés à l'un de ces live shoppings.