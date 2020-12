Noël : les Français dépensent davantage

Du monde en permanence quel que soit l'heure de la journée. Dans le magasin "Sucre d'orge" à Vincennes (Val-de-Marne), depuis qu'il a rouvert le 28 novembre, Emmanuel Saussier, directeur du magasin de jouets, n'a pas le temps de souffler. Et il y a même une file d'attente à l'extérieur, comme le magasin ne peut pas accueillir plus de sept personnes en même temps. Selon plusieurs fédérations de commerçants, les chiffres d'affaires sont en hausse partout dans l'Hexagone. Entre plus 10 et plus 20% par rapport à décembre 2019, et surtout, nos compatriotes semblent dépenser plus qu'avant. Les clients ont envie de se faire plaisir. Malgré un très bon constat sur la recette de ce mois de décembre, Didier Pitelet, porte-parole de GIFI a précisé : "C'est clair que les opérations que l'on peut faire, l'augmentation du trafic n'augmentera pas les pertes d'une année aussi particulière que l'année 2019". D'autant que, pour les magasins physiques, la concurrence d'internet est de plus en plus forte. Près de 50% des achats de Noël se font en ligne cette année et les petits commerces en profitent rarement.