Noël : des papiers cadeaux made in France !

Les rotatives de la "Papeterie du Poitou" sortent chaque jour 500 kilomètres de papiers cadeaux. Pour rester leader dans le pays et tenir la cadence en cette période, les salariés ont adapté leur rythme de travail. La production de papiers cadeaux se renouvelle avec de nouveaux motifs tous les ans. De quoi résister à la concurrence qui vient surtout des Pays-Bas et de Belgique. Au bureau d'études, on plonge déjà sur les tendances de 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.