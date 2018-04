Noix de cajou : pourquoi son prix est-il souvent exhorbitant ?

Elle fait partie des fruits les plus caloriques, avec plus de 600 kcal pour 100 grammes. Et comme tout ce qui fait grossir, il faut une discipline de fer pour y résister. La noix de cajou est ce qu'on appelle "un péché mignon" même si elle a aussi une caractéristique qui peut décourager les plus gourmands : c'est son prix qui est souvent exorbitant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.