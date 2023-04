Nombre de mariages record : les Français se disent oui !

Des étoiles plein les yeux et quelques larmes, la robe de la future mariée fait son effet. Le marié qui, on espère, ne regarde pas ce reportage, la découvrira dans quatre mois. Pour les vendeuses, il n’y a pas une minute à perdre, les essayages de robes s'enchaînent. Les délais de fabrication s’allongent, il faut compter huit à douze mois pour avoir votre robe. Après deux années à la traîne, les mariages reprennent enfin. Christelle et Jeremy se sont dits oui ce samedi après-midi à Narbonne. Ils font partie des 300 000 couples à se marier en France cette année. Les amoureux ont accepté de partager avec nous un peu de leur bonheur. Pour que cette journée soit inoubliable, les prestataires étaient, dès vendredi, en pleine préparation. La fleuriste a eu, cette année, deux fois plus de réservations que l’an passé, un planning chargé qui commence de plus en plus tôt. Avec le nombre record de cérémonies, il est impossible d’accueillir tous les mariages pendant l’été. Mais se marier hors saison peut aussi avoir ses avantages. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Cazabonne, S. Fortin