Nombreux cas de Covid : les réponses à vos questions

C'est un produit qui semblait appartenir au passé, il refait surface. Depuis quelques jours, l'auto-test a retrouvé une place de choix sur les étagères des pharmacies. La demande de test réalisé en officine explose elle aussi. La semaine du 28 septembre, le nombre de cas positifs confirmés par les laboratoires a augmenté de 33% en France. La plupart du temps, les symptômes sont ceux d'un gros rhume. L'Eris est le variant qui circule majoritairement. Il ressemble à ses prédécesseurs et n'inquiète pas particulièrement. En revanche, Pirola vient de faire son apparition. Ce variant a beaucoup muté et pourrait être plus dangereux. Il n'est pas sûr qu'il se répande, un seul cas a été enregistré pour le moment en France. Mais les autorités sanitaires recommandent aux personnes âgées ou fragiles de se faire vacciner, pour renforcer leur défense immunitaire. La nouvelle campagne de vaccination commence le 17 octobre, comme celle de la grippe, mais les pharmacies ont des stocks, elles peuvent d'ores et déjà vacciner. TF1 | Reportage S. de Vaissière, J. Chubilleau, G. Vuitton