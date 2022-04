Non, cette vidéo ne montre pas des Ukrainiens mettant en scène des faux cadavres

Découvrez dans le sujet en tête de cet article la vidéo diffusée par la chaîne de télévision russe Rossiya 24. On y voit deux hommes, présentés comme des Ukrainiens par les journalistes, accroupis sur le trottoir avec entre leurs mains un mannequin au visage très réaliste. L'un le tient pendant que l'autre lui enroule le bras avec du scotch. Le journaliste russe fait ce commentaire : "deux hommes en uniformes militaires enveloppent ce mannequin dans un but clair de le présenter comme un cadavre". La vidéo est très partagée sur les réseaux sociaux avec à chaque fois le même but, dédouaner la Russie des crimes de guerre dont on l'accuse. Comme ici sur le réseau Telegram : "voici comment les forces armées ukrainiennes préparent leurs vidéos mises en scène afin de crier à pleins poumons, c'est la faute de Poutine". Alors qu'en est-il exactement ? En réalité, cette vidéo n'a aucun lien avec le conflit en Ukraine. Elle a été utilisée lors du tournage d'une série télévisée russe près de Saint Petersbourg le 20 mars dernier. Comment le sait-on ? Grâce à l'une des assistantes réalisatrices de la série, Nadezhda Kolobaeva, qui s'est rendu compte de la supercherie et qui sur Facebook a publié les photos du tournage. Ce que l'on nous présente comme des militaires sont en fait des coordinateurs de cascades qui préparent le mannequin pour une des scènes du film. Il l'entoure de scotchs pour éviter que le pantin ne se disloque au moment du choc, car il va être projeté d'une nacelle comme le montre la vidéo. En fait, l'un des comédiens du film, Philippe Fedorchouk, qui a lui-même tourné et diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer à ses fans les coulisses du tournage. Les autorités russes ont juste récupéré cette séquence pour en faire un tout autre usage. TF1 | B. Dard