Non élucidé : le mystère des maçons disparus depuis 22 ans

Léonore Rodriguez se plonge dans l’album photos depuis bientôt 22 ans. Avec sa fille, elle parcourt les dernières traces de vie de son père Guilherme et de son oncle José. Depuis sa maison, située près de Porto, il est impossible pour elle de faire son deuil, tant que les corps des deux frères n’auront pas été retrouvés. La trace des deux maçons portugais se perd le 25 mai 2001 en France. Les deux pères de famille y travaillaient depuis de longues années. Ce matin-là, ils devaient se rendre dans un immeuble cossu de la Capitale pour y refaire un appartement. Depuis, José et Guilherme Da Silva se sont comme volatilisés, ne laissant derrière eux, ni lettre d’adieu ni indice pour retrouver leurs agresseurs. Dans les transports, aucune caméra n’a repéré les deux maçons. Et les récits des rares témoins n’ont fait qu’épaissir le mystère. Inséparables, les frères partageaient une petite maison en région parisienne. Jean-Pierre Ghibaudo est le maire de la commune depuis près de 30 ans. L'affaire reste pour lui une cicatrice. TF1 | Reportage G. Brenier, D. Pires, T. Leroy