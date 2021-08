Non vaccinés contre le Covid et hospitalisés : ils témoignent

Dans cet hôpital de l’Ouest Parisien, de nouveaux patients positifs au Covid arrivent tous les jours. Cette femme de 51 ans vient d’être admise aux urgences. "Je suis fatiguée… Je ne dors pas, je ne mange pas. En plus je tousse", se plaint-elle. Cette mère de famille n’est pas vaccinée. Elle n’est pas opposée au vaccin, mais elle a laissé traîner la prise de rendez-vous. C’est au cours d’un mariage qu’elle a été contaminée. "Pourquoi je n’ai pas fait le vaccin ? Je regrette trop trop trop", ajoute-t-elle. Dans cet hôpital, sur quinze malades du Covid hospitalisés, quatorze n’ont reçu aucune injection. Dans un autre service, un autre patient se remet d’une semaine passée en réanimation. Lui non plus n’est pas vacciné. À 60 ans, il se pensait invincible face au virus. Il aimerait que son histoire incite les indécis à franchir le pas. "Le jour où vous tombez malade, comme moi aujourd’hui... Là, les gens changent !", explique-t-il. Aujourd’hui, il le promet : il se fera vacciner, mais pas avant six mois, comme toutes les personnes qui ont été contaminées.