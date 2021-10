Non-vaccinés en Martinique : coup de force à l'hôpital

Des soignants qui tentent de prendre d'assaut l'hôpital, repoussés par des CRS. Quelques minutes auparavant, deux de leurs camarades étaient menottés au sol. Ils ont été interpellés après avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Dans la cour de l'hôpital, des scènes d'une rare violence. Tout ce qui sert de projectile, banc, plot, est lancé, y compris depuis les étages. Sur les images, on aperçoit également le drapeau des indépendantistes martiniquais venus prêter main-forte aux soignants. Tous étaient venus dire non au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale à compter du 24 octobre, soit dans huit jours. Ce samedi matin, manifestants et policiers ont disparu. Les contrôles se font de nouveau dans le calme. Les soignants rencontrés sont toujours à cran. Au CHU de Fort-de-France, la plupart du personnel hospitalier refuse toujours de se faire vacciner. Selon la direction de l'hôpital, officiellement, 20% du personnel est vacciné. Son directeur met en garde son équipe. S'il y a moins de soignants, l'hôpital ne pourra plus fonctionner normalement. Une situation d'autant plus critique, que depuis plusieurs semaines, d'autres patients hors Covid et urgences ne sont pas pris en charge faut de lit disponible.