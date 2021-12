Non-vaccinés : quels arguments pour les convaincre ?

Des malades, admis en soins intensifs alors qu’ils ne sont pas vaccinés, expriment parfois auprès de leur soignant des regrets. Et certains, désormais, veulent convaincre ceux qui doutent encore, comme ce patient interrogé par notre consœur de LCI. Les cinq départements les moins vaccinés en France sont aussi ceux où l'accès aux soins est plus difficile. En Seine-Saint-Denis, dans les Alpes- de-Haute-Provence, de Haute-Corse, dans les DOM-TOM, ou même dans les Bouches-du-Rhône, une question de distance entre les hommes et parfois même de défiance. Cette patiente du docteur Marcel Ichou n’a toujours pas confiance. Elle a reçu ces deux injections à contre-cœur pour avoir son pass, mais garde chacun des doutes qu’elle a vis-à-vis de ce vaccin. Les statistiques du docteur n’y suffisent pas. Alors pour expliquer le vaccin, le docteur tente une comparaison. Et de lui promettre à son tour d’essayer de convaincre sa propre famille. T F1 | Reportage S. Pinatel, S. Humblot