Non-voyants : à Toulouse, une maison d'édition transcrit les livres en braille

Il voyage du bout des doigts. Avec ses mains, grimpe dans l'Orient-Express, plonge "Vingt Mille Lieues sous les mers". Bernard est aveugle et lecteur de braille. Le fait de passer les doigts sur une page est pour lui plus agréable que les livres audio. S'il peut lire, c'est grâce à une équipe discrète basée à Toulouse, le Centre de Transcription et d'Édition en Braille. Frédérique et Céline transcrivent une centaine d'ouvrages par an. Leur défi cette année, l'intégrale d'"Harry Potter". "Le vrai souci, c'est le temps, c'est long", nous explique-t-on. Il leur aurait fallu par exemple deux mois pour le numéro 5 de la saga. Chronophage coûteux, 60 euros le livre en moyenne et imposant. Cet exemplaire représente à lui seul 17 tomes en braille français, et encore c'est la version abrégée. Un comité de lecture bénévole parcourt chaque caractère avant la publication, à la recherche de la moindre coquille. "Quand on lit intelligemment et qu'on comprend le texte qu'on lit, le doigt accroche de suite sur quelque chose qui ne lui plaît pas", déclare Blandine Gallo. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.