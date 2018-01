Nord Pas-de-Calais : les gardiens de prison appellent au blocage total des sites

Un détenu djihadiste s’en est pris à trois surveillants de la prison avec des ciseaux et un couteau. Suite à cette agression, les collègues des victimes ont appelé au blocage total des sites pour le lundi 15 janvier 2018. Ils ont manifesté devant la prison de Vendin-le-Vieil dans le Nord Pas-de-Calais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.