Nord-Pas-de-Calais : la suppression des arrêts de TGV inquiète la région

En dix ans, le nombre de trajets TGV pour Paris est passé de 31 à dix par jour. L'abonnement des usagers quotidiens augmente mais ceux-ci s'inquiètent sur la fiabilité et les conditions devenues dégradantes. De leur côté, les villes sont également préoccupées par la suppression du nombre d'arrêts de TGV dans leur gare comme c'est le cas à Douai. Le maire de la commune se dit inquiet pour la survie de cette agglomération. Que dit la SNCF à ce sujet ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.