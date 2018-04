Nord : la météo est d'humeur changeante à Bray-Dunes

Ceux qui font le pont n'ont pas de chance. En effet, le ciel est plutôt gris et pluvieux. Alors que la semaine dernière avait des airs d'été, le temps de ce week-end a des allures d'automne. À Bray-Dunes, dans le Nord, la température a baissé d'une dizaine de degrés en huit jours. Les habitants ont même dû ressortir la petite laine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.