Nord-Ouest : sale temps sur les vacances

La plage normande cherche vacanciers désespérément. Au poste de secours, l'été se fait attendre. Midi, la pluie s'abat sur les terrasses, et c'est près de 2 000 euros qui s'envolent pour Laurent Azrou, gérant du restaurant "Le Clos Normand" à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), soit les trois quarts de son chiffre d'affaires. "Les gens quand ils viennent sur la plage, ils veulent manger sur la terrasse. Ils veulent manger une moule-frite en bord de mer et ils ne veulent pas manger à l'intérieur", déplore ce restaurateur. À 60 km des cotes, à Clécy dans le Calvados, on attend également l'arrivée des touristes. Canoë, randonnée, les activités dépendent de la météo. En temps normal, difficile de réserver un pédalo, mais les vacanciers sont peu nombreux. Dans la maison d'hôtes "Le Pont du Vey", trois chambres sur quatre sont inoccupées. Au total, 200 euros de manque à gagner chaque nuit pour la propriétaire, Marie-Thérèse Brion. "C'est un peu déprimant. Est-ce qu'on continue comme ça ? ", s'interroge cette retraitée. Cette année, les touristes étrangers sont peu nombreux et les Français réservent tardivement. Résultat : 80 % de remplissage dans le camping "Les Rochers des Parcs" quand on affiche d'habitude complète. "Ce qui se passe, c'est une météo très capricieuse. Je pense que chacun attend aussi les annonces gouvernementales. Tout se fait vraiment en dernière minute", explique son gérant, Ludovic Dubosq. Les professionnels du tourisme misent sur le week-end du 14 juillet pour enfin démarrer la saison. Le soleil devrait être au rendez-vous.