Nordahl Lelandais aux assises de Savoie : le premier procès d'une longue série ?

En avril 2017, le caporal Arthur Noyer, militaire de 23 ans, disparaît à Chambéry (Savoie). Il est vu pour la dernière fois en pleine nuit dans les rues du centre-ville, très alcoolisé alors qu'il sort d'un bar. L'enquête pour le retrouver piétine. Quatre mois plus tard, la petite Maëlys, 8 ans, disparaît à son tour à Pont-de-Beauvoisin. Cette fois, les enquêteurs tiennent un suspect, Nordahl Lelandais. Et c'est en effectuant plusieurs vérifications pour voir si l'ancien maître-chien pouvait être impliqué dans d'autres disparitions que les gendarmes parviennent à une conclusion inattendue : Nordahl Lelandais serait l'homme qui a fait monter Arthur Noyer dans sa voiture avant de le tuer. Par la suite, sept gendarmes, au sein d'une cellule appelée Ariane, reprennent en main des dizaines de dossiers de disparition inquiétante et de morts suspectes. Ils les comparent avec le parcours de vie de Nordahl Lelandais pour trouver un lien entre ces affaires et le suspect. Après avoir examiné 600 dossiers, une quarantaine d'affaires sont retenues, car la piste Lelandais peut être envisagée. Après des vérifications plus poussées, il n'en reste que quatorze dont treize disparitions et une mort suspecte.