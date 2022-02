Nordahl Lelandais avoue avoir "volontairement" tué Maëlys

Après avoir nié l'évidence pendant quatre ans d'instruction et dix jours de procès, Nordahl Lelandais a avoué avoir "volontairement donné la mort à Maëlys". Il est 20h, la présidente s'apprête à suspendre l'audience lorsqu'Alain Jakubowicz se tourne vers son client : "On ne va pas tourner autour du pot. Tu es poursuivi pour avoir volontairement donné la mort. On peut oublier le mot accident ?", lui lance-t-il.. "Oui, c'est clair. J'ai volontairement donné la mort à Maëlys", déclare l'accusé. Fatigue, stratégie ou moment de sincérité, l'ancien maître-chien "reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés". Fini la version d'une mort donnée accidentellement, oublié le récit d'une Maëlys, 8 ans, qui serait montée de son plein gré dans la voiture de Nordahl Lelandais. Après cet échange, la présidente suspend l'audience et l'accusé n'en dira pas plus". Quant au mobile, Nordahl Lelandais n'en donne toujours pas. "On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel, mais pas du tout. Je n'étais pas du tout dans cette optique sexuelle, loin de là", ajoute-t-il. Pour les proches de la victime, malgré ces timides aveux, Nordahl Lelandais reste un accusé bien peu crédible. "On n'a jamais cherché à quémander des aveux à Nordahl Lelandais. Au seuil de ce procès, le 31 janvier, on vous a dit qu'on attend beaucoup de la justice, mais on attend rien de Nordahl Lelandais", souligne Me Fabien Rajon, avocat de la mère de Maëlys. Les jurés ont encore cinq jours pour se faire leur opinion. La cour d'assises de l'Isère rendra son verdict vendredi prochain. l'ex-militaire encourt la réclusion criminelle à perpétuité.* TF1 | Reportage T. Malandrin, R. Maillochon, F. Der Stepanian, B. Chevalier, J. Bervillé, C. Chevreton, C. Marchina