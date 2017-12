Normandie : les agents du Conseil régional vont-ils bientôt travailler 35 heures ?

Bras de fer entre les fonctionnaires et le président de région Normandie sur le temps de travail au Conseil régional. Les agents affirment qu'ils font 35 heures par semaine alors qu'une étude a révélé que leur temps de travail serait inférieur à la norme. En effet, les salariés de la région travailleraient 1 590 heures par an en Basse-Normandie et 1 570 heures en Haute-Normandie. Une situation que le président centriste de la région Normandie Hervé Morin ne veut plus tolérer. Il souhaite le retour aux 1607 heures par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.