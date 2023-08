Normandie, Bretagne : destinations stars de l'été

Des falaises normandes, aux plages bretonnes... Vous les avez choisi pour leur paysage à couper le souffle, leur nature sauvage et leur climat, plus doux que sur la côte méditerranéenne. C'est justement pour la fraîcheur que des amis de la Drôme ont choisi, pour la première fois la Manche, avec dans leurs valises, des choses légères. Les plages normandes, terrain de jeux préférés des enfants, et destinations de choix pour un père de famille. Au camping municipal, à peine arrivé, la tente est déjà plantée. Du tourisme local, loin de la chaleur du sud. Sur la côte atlantique, la Bretagne aussi séduit les touristes. Avec des chemins de randonnée, tout le long de la côte, et totalement libres d'accès. Une famille belge que nous avons rencontrée il y a dix jours était venue y trouver la tranquillité. Et si après une bonne balade, vous avez un petit creux, les spécialités de ces régions sauront ravir vos papilles et vos porte-monnaie. Ces destinations sont 12% moins chères que la côte méditerranéenne. TF1 | Reportage O. Lévesque, A. Dubranchu, M. Lemesle