Normandie / Nice : quand la météo souffle le chaud et le froid

La météo est capricieuse ce 17 août 2019 en Normandie. Avec la pluie et les gros nuages qui sont au rendez-vous, les vêtements chauds sont de sortie. Le mercure avoisine les 20°C et seuls les courageux osent sortir en terrasse. La plage, elle, est délaissée. Loin des problèmes des Normands, les Provençaux profitent d'un ciel bleu azur. Leur unique souci : se protéger du soleil. En effet, au pays des Cigales, il fait 30°C. Un temps idéal pour lézarder en terrasse, et dont ils pourront profiter quelques jours de plus.