Normandie : un homme aide sa fille à accoucher

Alain Boufflers et sa fille, dont la grossesse était arrivée à son terme, étaient sur la route de l'hôpital quand ils ont dû s'arrêter immédiatement. En effet, cette dernière a dû accoucher dans la voiture car la tête du bébé était déjà sortie. Après cet accouchement mouvementé, ils se sont rendus aux urgences en grillant tous les feux. Le petit Adam et sa mère se portent bien. Le grand-père, quant à lui, a encore du mal à s'en remettre. C'était un moment riche en émotions pendant lequel il s'était effondré en larmes.