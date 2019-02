Normes anti-incendie : quelle sécurité dans les vieux immeubles ?

Chaque année, plus de 800 décès sont provoqués par des incendies domestiques. Ce constat fait surgir la question des normes de sécurité appliquées dans notre pays. Chez nous, seules trois mesures sont obligatoires : l'installation de détecteurs de fumée, l'affichage des consignes à respecter en cas d'incendie, et la mise en place de portes coupes-feux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.