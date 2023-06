Normes antisismiques : quels sont les règles ?

Les fissures, que l’on voit dans les images, révèlent la fragilité de la maison. Et, son propriétaire n’est malheureusement pas surpris par les dégâts. Le moellon, assemblage de pierre et de mortier, est une technique ancienne, simple, mais pas du tout adaptée aux zones à fort risque sismique. Les ondes sismiques pénètrent facilement les habitations, qui risquent alors de s’écrouler comme des châteaux de cartes. Les zones sismiques sont classées selon cinq niveaux de risque, de très faibles à forts. Dans les zones oranges ou rouges, que l'on voit sur la carte dans les images, les normes de construction sont plus strictes. Comme dans les Pyrénées-Atlantiques, des chantiers de maisons individuelles doivent bientôt commencer. Dans cette zone, les règles imposent de rigidifier les constructions neuves. Ces règles s'appliquent depuis 2011 pour les nouvelles maisons, pas les anciennes. Ne pas les respecter expose à un refus d’indemnisation des assurances. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Maviert, P. Dumortier