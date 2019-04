Norvège : un tunnel pour traverser les fjords ?

La côte norvégienne est très découpée avec des bras de mer, des fjords, rendant difficile la progression des bateaux. Pour parcourir la distance du sud au nord du pays, il faut plus de 23 heures. Pour réduire ce temps, la Norvège envisage de mettre à l'eau un nouveau système de tunnel. Les détails avec Louis Bodin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.