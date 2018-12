Nos compatriotes plébiscitent les calendriers en papier

À l'ère d'internet et des smartphones, les calendriers en papier se vendent toujours autant. Sept personnes sur dix en achètent un tous les ans. Il y en a pour tous les goûts, du plus classique au plus imagé. Quarante pourcents de leur vente s'effectuent au cours des deux dernières semaines de décembre. Et s'ils continuent d'exister, c'est aussi grâce à leurs versions personnalisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.