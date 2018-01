Nos conseils pour un week-end à Paris

On ne vous l'avait jamais peut-être dit, mais Paris est la ville la plus touristique au monde. De ses lieux insolites en passant par ses charmants hôtels sans oublier ses bars uniques en leur genre, la ville lumière vous en mettra plein la vue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.