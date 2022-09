Nos jeans, ces grands voyageurs

Dans le placer, le jean s'est offert une place privilégiée. À lui seul, il est capable de remplir plusieurs étagères. Qu'il soit bleu, gris, noir ou troué, c'est tout simplement le pantalon le plus porté au monde. Sans lui, il y aurait cette étrange impression d'être un peu perdu au moment de s'habiller. Cela tombe bien, il n'y a pas de pénurie en vue. Il s'en vend 73 jeans chaque seconde, et une bonne partie dans l'Hexagone. Comment sont-ils arrivés jusqu'à nous ? Le jean étant un grand voyageur, notre enquête nécessite de se munir d'un passeport. Avant de se retrouver dans votre penderie, votre pantalon aura parcouru pas moins de cinq pays, soit des milliers de kilomètres. Tout commence en Inde, l'un des principaux producteurs de coton au monde. C'est la matière essentielle pour fabriquer un jean. Elle est très gourmande en eau, d'autant plus qu'il en faut près d'un kilo par pantalon. Une fois récolté, il prend la route, direction le Pakistan où le coton va être filé avant de traverser une autre frontière qu'est la Chine pour être teint. Pour obtenir ces couleurs, la toile est mélangée dans une machine, avec des détergents, de la javel, des enzymes et beaucoup d'eau. Chaque jour, 3 000 jeans vendus une vingtaine d'euros en boutique sont ainsi produits par les employés de l'atelier. La toile teinte, chaque partie du jean est ensuite découpée comme une sorte de puzzle qui va continuer son voyage en Tunisie, leader mondial de l'assemblage, avant une toute dernière étape de délavage en Egypte. Au total, un jean standard peu parcourir plus de 65 000 km, c'est plus qu'un tour du monde, et consommer 8 000 litres d'eau. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Jankowski